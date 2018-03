Langeskov: Stop, sagde Poul Erik Grønfeldt.

Det gjorde han 1. februar efter mere end 50 år i trælastbranchen. 25 år blev det til som formand på Fyn, og samtidig er han den længst siddende landsformand i Brancheforeningen Danske Byggecentre siden 1928.

Deltagerne under Langeskov Idrætsforenings fortælleraften kan onsdag 21. marts fra klokken 19-20.30 i klubhuset møde op og høre Poul Erik Grønfeldt fortælle. Og der er nok at øse af for et engageret menneske, som har været aktiv i oprettelsen af Langeskov Station, Langeskov Park og Bytoften. Og ydermere været formand for erhvervs- og handelstandsforeningen samt været en del af lokalpolitikken.

Entré til aftenen er 20 kroner./EXP