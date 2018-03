Horne: Det er faktisk kun få uger siden, at den Radikale Søren Hillers for alvor blev engageret i politik.

Ved årsskiftet kunne han for første gang træde ind i byrådssalen i kommunen som folkevalgt, og den 44-årige Hillers har allerede fået smag for mere politisk arbejde.

Ved det næste folketingsvalg stiller han nemlig op for Det Radikale Venstre. Forleden blev han valgt som folketingskandidat hos Assens Radikale Venstre.

- Jeg er blevet bidt af den bacille, der hedder politik. Det er meget spændende, og jeg mener, at der på landsplan er behov for kandidater og medlemmer, der har fodfæste i den hverdag, der kan genkendes af borgerne. Vi har brug for nogen, der ikke er født ind i politik fra barnsben af, siger Søren Hillers.

- Jeg vil gerne være med til at genskabe tilliden mellem borgere og politikere. For jeg tror, at vi er i en tillidskrise, hvor mange tror, at politikerne ikke vil borgerne noget godt, lyder det fra Søren Hillers.

Skulle han blive valgt til folketinget, forventer den 44-årige, at han kan varetage posten som både lands- og lokalpolitiker.

- Som udgangspunkt tror jeg godt, jeg kan være begge dele. Men jeg går ind for, at det jeg laver skal gøres ordentligt, uanset om jeg er skoleleder eller politiker. Så må jeg træffe et valg hen ad vejen, hvis det bliver nødvendigt, siger Søren Hillers.

Foruden ham er kollegerne i byrådssalen, Ole Pedersen (V) og Kim Aas Christensen (S), også valgt som folketingskandidater.