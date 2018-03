Hvordan er det at være retur i Odense?

- Du skal dele det i to. Fra at være minister blev jeg ikke genvalgt. Fra et afsindigt travlt ministerjob til ingenting. Der skulle jeg ryste pelsen og tog en timeout i sommerhuset på Langeland. Erkendelsen blev, at livet gik videre, og ingen har brug for sure gamle mænd. Jeg har bestræbt mig på ikke at være en ældre, bedrevidende politiker, der brokker sig fra sin pension. Det har overordnet været min tilgang de seneste år.

Rød bog Carsten Mogens Hansen, født 1957 i Odense. (Christiansgade). Ud af 9. klasse og i lære som blikkenslager. VVS-montør og arbejde i boligforening ved Rosengårdcentret, hvor han var varmemester. Første tillidshverv som formand for lærlingeklubben, socialdemokratisk arbejde lokalt, hvor han var med til at køre Anker Boye i stilling som borgmester efter Verner Dalskov. Gift med Pia, der er sosu-assistent. De to har været sammen, siden de var teenagere. Sammen har de døtrene Louise og Anja på henholdsvis 36 år og 31 år. Tre børnebørn. Valgt til Folketinget i 1998. Minister for by, bolig og landdistrikter og senere også for nordisk samarbejde i Thorning-regeringen. Opnåede ikke genvalg i 2015.Carsten har i dag forskellige bestyrelsesposter (formand Odense Zoo og i repræsentantskabet for Nykredit) og arbejder med politisk rådgivning for virksomheder i sit eget firma CM Hansen. Bor pt i Højme men er ved at være færdig med at renovere et "40-dages-hus gts 1960'erne" i Tarup.

Rådgiver den politiske pensionist Carsten Hansen nogen eller laver lobbyarbejde?

- Indtil for et år siden hos Rud Pedersen. Nu er jeg startet for mig selv. Det giver mere mening at bestemme selv. Jeg har Public Affairs, som meget opfindsomt hedder "CM Hansen". Det betyder meget, at jeg kan arbejde, når jeg vil. Det er også andre opgaver. Jeg er dommer i Landsskatteretten, i Nykredits repræsentantskab og formand for bedømmelseskomitéen Årets Landsby. Ved valget til Odense Byråd droppede jeg selv at stille op og var i stedet bagland og arbejdede for de andre kandidater. Du kan sige, at det var en måde at betale tilbage for alle de gange, partikammeraterne har arbejdet for mit valg.