Svendborg/Skarø: Heller ikke lørdag har man kunnet med færgen fra Svendborg til Skarø vice versa.

Det er den voldsomme blæst fra øst, der fredag aflyste de fleste afgange til øen, der volder problemer. Vinden gør det fortsat umuligt at lægge til på havnen i Skarø, forklarer havnemester Hans Søby.

- Det er kraftig østenvind, som gør, at man risikerer at ryge ved siden af færgelejet, når man anløber Skarø. Derfor bliver der ikke sejlet til Skarø i dag (lørdag, red.), siger han.

Havnemesteren forklarer samtidigt, at der dagen igennem er sejlet mellem Svendborg og Drejø, fordi der på Drejø ikke er samme problemer med at kunne lægge til.

- Men færgen har faktisk ligget stillet derovre og sprunget en af afgangene over, fordi der ingen passagerer eller bookinger er, lyder det fra Hans Søby.

Kaptajn på Højestene, Henning Aagaard, bekræfter, at forholdene for sejllads i disse dage mildest talt er vanskelige.

- Hvis vi tager det helt stille og roligt med langsom fart, så går det. Men hele den ene skibsside er overiset, og vi har ingen mulighed for at vaske vinduerne, fordi det fryser. Det er lidt rough at sejle på den her måde, fortæller kaptajnen fra færgen, mens den ligger stille på havnen på Drejø.

- Samtidigt blæser mellem 20 og 25 sekundmeter fra øst. Det er vi ikke så meget for at sejle i, hvis der ikke er noget at sejle efter, tilføjer han.

Situationen kan dog nå at ændre sig, så der igen kan komme færge mellem Svendborg og Skarø.

- Ifølge vejrudsigten skulle vi kunne komme i gang fra Skarø omkring middagstid søndag. Det håber vi da.