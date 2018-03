Otterup: 1800 gymnaster hopper, danser og springer sig denne weekend gennem to dages underholdende gymnastikopvisning i Otterup Hallen. Lokalopvisningen begyndte lørdag klokken 12.30 med indmarch, hvorefter elever fra Nordfyns Efterskole gav opvisning efterfulgt af foreningens forskellige hold.

- Det er en superfed oplevelse at være med til at arrangere, og vi er mange mennesker som supplerer hinanden godt, fortæller foreningens formand gennem to år Pia Parsberg Holm.

Otterup Gymnasterne har 375 medlemmer, men alene i år har der været en fremgang på 40 nye medlemmer.

- Vi er en god forening i fremgang, hvor der er plads til alle. Derfor er vores motto også, at der skal være plads til alle, siger hun.

Lørdag var mange mennesker mødt op for at se de lokale gymnaster, men der bliver endnu mere at se på søndag.

Her er foreningen vært ved DGI's forårsopvisning. Den begynder klokken 9 og slutter klokken 18. Forårsopvisningerne i DGI Fyn er en blanding af ny inspiration og glæden ved gymnastikkens traditioner. De er samlingspunkt for en masse mennesker, der elsker gymnastik.