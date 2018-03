To år efter indførelsen af fire sygeplejerskebemandede ambulancer, skal sygeplejerskerne nu skiftes ud med reddere igen. Det skyldes mangel på sygeplejersker i akutmodtagelserne, mens det er er blevet lettere at rekruttere reddere.

Det var ikke længe, Region Syddanmark nåede at køre med sygeplejerskebemandede ambulancer. I maj 2016 blev det vedtaget af bemande fire såkaldt interhospitale sygetransporter, der transporterer patienter mellem de store sygehuse, med akutsygeplejersker. Men nu er regionens politikere godt på vej til at vedtage at lave beslutningen om.

Det præhospitale udvalg i Region Syddanmark besluttede tirsdag at konvertere de fire sygetransporter til almindelige ambulancer med reddere. Det sker, fordi mulighederne for at rekruttere reddere er blevet bedre, mens der til gengæld er en begyndende mangel på sygeplejersker på de fælles akutmodtagelser med skadestuer og traumecenter. Beslutningen skal nu endeligt godkendes i Regionsrådet.

Fire slags kørsler Der er fire kategorier inden for ambulancekørsel:



Kørsel A anvendes ved livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst. I mange situationer vil der også blive afsendt akutlægebil, akutlægehelikopter og/eller paramediciner. Der køres med udrykningssignaler



Kørsel B anvendes ved akut, men ikke livstruende sygdom eller tilskadekomst. Der vil typisk være tale om sygdom eller tilskadekomst, der er alvorlig og hastende, men uden en umiddelbar trussel mod liv eller førlighed.



Kørsel C omfatter andre former for ambulancekørsel, hvor der er brug for behandling og overvågning under transporten.



Kørsel D omfatter liggende transport uden mulighed for ilt, monitorering eller behandling. Der er personale i bårerummet. Ambulancerne kaldes her sygetransporter.

Ifølge ny præhospitalformand Mads Skau (V) har man været glade for ordningen, som har fungeret godt.

- Men faktum er, at situationen er en anden nu, end da det blev besluttet. Vi mangler sygeplejersker på skadestuerne, mens vi omvendt har reddere nok, forklarer han.