Sådan kan det gøres

I Small Danish Hotels vidste man godt, at med en halv million årligt registrerede gæster lå her en opgave, der skulle tages alvorligt og forberedes grundigt. Hermed afviger virksomheden fra temmelig mange andre. Kun fire ud af ti virksomheder tilkendegiver i en undersøgelse, Dansk Erhverv har iværksat, at de kan honorere kravene, når de træder i kraft 25. maj i år.

Hvis vi samtidig kan få spredt en bevidsthed hos vores kunder om, at deres oplysninger behandles sikkert og ikke risikerer at blive spredt ud i alle mulige retninger, må det være et ekstra incitament til at søge os. Morten Nielsen, Small Danish Hotels

Det er en størrelse, der sætter endnu højere krav end tidligere til, at virksomheder og offentlige foretagender opbevarer og behandler alle tænkelige oplysninger om kunder og medarbejdere med største varsomhed. Og med udtalte krav til, at man til hver en tid kan dokumentere, at det gør man. Ellers vanker der bøder af anseelig størrelse.

- Hidtil har mange oplysninger været irrelevante og alt for tilgængelige og har flydt rundt. Det virkelig nye og krævende er, at alle bliver tvunget til at have større bevidsthed om, hvad vi gør, at vi ikke noterer flere oplysninger end nødvendigt, og at de slettes igen, når behovet for dem ikke længere er til stede, siger han.

Dels har firmaets it- og kommunikationschef Morten Nielsen i de seneste halvandet år brugt en stor del af sin tid på at sætte sig ind i de nye regler og få dem bakset ind i hotelkædens systemer. Foruden at han står til rådighed med praktisk hjælp og rådgivning for de enkelte hoteller, der som alle andre også får de nye regler som en uafviselig del af den daglige drift. Han giver et eksempel på forandringen:

Det begrunder han med, at dels har Small Danish Hotels allieret sig med Lexoform, en ekstern leverandør af et it-program, der kan kæde firmaets forskellige systemer med relevante juridiske dokumenter, så der altid er overblik over hvor, hvem, hvad, hvor længe og hvorfor, kunder og ansatte står registrerede.

Både på kontoret i Horsens og ude på de enkelte hoteller skal sanserne være skærpet på helt små detaljer.

- En gæst kan f.eks. bede om en høj pude på grund af nogle specifikke helbredsskavanker. Den oplysning skal selvfølgelig registreres, men helbredsoplysningen er af personfølsom karakter og skal ikke registreres. Hvis den bliver det og kan ses af mange, og gæsten så nogen tid efter bliver bombarderet med gode tilbud på høje puder, er det ikke så svært at se, hvor pilen med en sag om informationsdeling peger hen, siger direktøren Jørgen Christensen.

Han forudser en del ekstra administrationsarbejde på grund de nye regler, men har valgt ikke at lade det tårne sig op som et problem.

- Når der er meget, vi skal være opmærksomme på at tage hånd om i det daglige, vil det, uanset hvordan man vender og drejer det, give mere arbejde, som ikke har med vores kerneydelse at gøre, især her i den første tid. Men det giver også den fordel, at vi selv får et bedre overblik over vores systemer og procedurer, både her på kontoret og ude på de enkelte hoteller, siger han.

Og så giver det ekstra bøvl også en anden mulighed, der kan vendes til egen fordel.

- Jeg ser sådan på det, at vores konkurrencesituation bliver forbedret, fordi vi har grebet det grundigt an og i god tid. For hvis vi samtidig kan få spredt en bevidsthed hos vores kunder om, at deres oplysninger behandles sikkert og ikke risikerer at blive spredt ud i alle mulige retninger, må det være et ekstra incitament til at søge os, siger Morten Nielsen.