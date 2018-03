Middelfart: Mens vinden rev udenfor, var der dejlig varmt i Autoforum. Der var også fyldt godt op med mennesker allerede ved middagstid - kun et par timer efter åbningstid- hvor Melfar Messen for femte gang slog dørene op i det store bilhus.

Men der var også masser at kigge på, smage på og røre ved. Hele 30 stande var dukket op til den store messe. Her var der alt muligt at lade sig friste af. Måske en tur til de varme lande, hvilket på en dag som denne lørdag kan virke utrolig tillokkende. Eller hvad med en brændeovn. Heller ikke noget dårligt bud på denne råkolde dag. Eller en smagsprøve eller et bæger popcorn. En ny kjole eller et godt forsikringstilbud?

To af de mest omsværmede mænd på messen var kokkene fra Severin, der lokkede med smagsprøver.

Familien Sørensen fra Taulov havde taget turen til over broen for at få en lørdagstur ud af det.

- Vi hørte om det i VLR, og vi var alligevel ude at køre, så vi kom her, hvor der er lidt at kigge på, sagde Michael Sørensen, hvis yngste søn, Mathias Sørensen, fik sig en tur på en segway. Noget han sagtens kunne bruge resten af dagen på.

Messen holder lørdag åbent til klokken 16, og søndag er der igen åbent fra 10 til 16.