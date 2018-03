Marslev: "This is my Life" lød Kim Larsens stemme I højttalerne, da der mandag formiddag var gymnastik i Hans Tausen Centrets gymnastiksal. Og for Ruth Pedersen blev gymnastik livet. Hun står - som alle andre mandag formiddage - midt på gymnastikgulvet omgivet af godt 40 livlige damer i alderen 60-90, der energisk følger Ruths instrukser. Om tirsdagen har hun et hold i Odense og torsdagen har hun et hold i Marslev.

“ - Hvert år siger jeg til mig selv: Nej nu bliver det for meget, og så tager jeg fat alligevel. Ruth Pedersen, gymnastikleder

Og netop holdet i Marslev fejrer den 86-årige spinkle gymnastik-instruktør med de tætte grå krøller i år 60 års jubilæum med. I det hele taget er det et 60-års år for Ruth Pedersen i år. Det er også 60 år siden, hun sagde ja til Hans Børge, og det er 60 år siden det nygifte par flyttede ind i huset på Mejerivejen i Marslev.

Med huset fulgte 10 tønder land, som alle årene har brødfødt Ruth, Hans Børge og parrets børn. De valgte hurtigt at gå gartner-vejen og etablerede nogle store drivhuse, der i årenes løb har været fyldt med blandt andet tomater, meloner, agurker, appelsintræer og ikke mindst fuchsiaer. Dem er der faktisk stadig lidt af, for ligesom Ruth har svært ved at sidde stille, så skal 87-årige Hans Børge også helst have noget at pusle med.