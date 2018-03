Johannes Larsen Museet inviterer elever fra skolernes mellemtrin til at male et vildt billede på 20 meter væg sammen med graffitikunstner Rex One.

Kerteminde: Elever fra skolernes mellemtrin inviteres til at kigge på fugle og male et vildt billede i selskab med graffitikunstner Rex One. Det sker mandag 16. april i Johannes Larsen Museets have, hvor der opsættes en 20 meter lang væg i forbindelse med, at museets Kaffehus udbygges og renoveres.

- Vi er glade for at kunne tilbyde denne sjove og anderledes mulighed her på museet, hvor vi i en periode har ekstra vægge og dermed nye muligheder. Rex One er en fantastisk graffitikunstner og formidler, fortæller Birgitte Kjøller, museumsinspektør på Johannes Larsen Museet.

Ifølge Birgitte Kjøller så er eventen en del af en samlet undervisningspakke. Efter tilmeldingen modtager de tilmeldte skoleklasser et forberedende undervisningsmateriale, der fortæller eleverne om museet. Eleverne får også til opgave at kigge på fugle og medbringe deres egen favoritfugl i medieret form.

Dagen på museet er opdelt i tre faser: "Idégenerering og designproces", "Sådan bruger du spray" samt "Malearbejde på væggen". /EXP