At Rusland nu udviser 23 britiske diplomater fra landet er en mild reaktion på briternes udvisning af det samme antal russiske diplomater.

Det mener den tidligere danske generalkonsul i den russiske storby Sankt Petersborg og direktør i lobbyfirmaet Policy Group Jens Worning.

- Det er ren standard. Rusland skal gøre det samme som briterne - 23 mod 23.