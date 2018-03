Arv

Døden er for mange et tabuemne, men lytter man til en advokats argumenter, giver det god mening at forberede sig på den dag, der uvægerligt vil komme for enhver.

10 grunde til at oprette et testamente 1: Hvis du ikke er gift, men ønsker at sikre din samlever.2: Hvis du har børn fra tidligere forhold. 3: Hvis du ønsker, at arven fra dig skal være en form for særeje. 4: Hvis du ønsker, at arven skal båndlægges. 5: Hvis du er enebarn, ugift og barnløs og vil undgå, at arven tilfalder statskassen som "herreløst gods". 6: Hvis du ønsker at betænke svigerbørn, stedbørn, stedbørnebørn, fraskilt ægtefælle, fætre, kusiner eller andre. 7: Hvis du ønsker, at bestemte personer eller foreninger skal arve bestemte genstande eller beløb. 8: Hvis du har ønsker om at vælge din egen bobestyrer. 9: Hvis en arving har bundløs gæld. 10: Hvis du vil ændre eller tilbagekalde et tidligere testamente. Kilde: Ældresagen

- For et år siden fik jeg en alvorlig kræftdiagnose, og inden for en uge fik jeg sammen med min samlever, som jeg har to børn med, udfærdiget et testamente midt i en periode, hvor vi ikke havde ro i sindet. Når jeg læser det testamente i dag, kan jeg godt se, at det ikke var særlig grundigt gennemarbejdet, siger hun.

Ringe: Advokat Magdalena Hochwanska har mærket på sin egen krop, hvordan det er at stå uden et testamente, når en livstruende situation er opstået.

- Det er efterhånden blevet meget almindeligt, at man har et specielt ønske om, hvor og hvordan man gerne vil begraves. Det er skam ikke kun i kongehuset, der kan være problemer med den slags, siger hun.

Det giver ro i baglandet med et detaljeret testamente, for der er vel ikke noget værre end søskende, der er i gang med at rive hovederne af hinanden i forbindelse med en arvesag. Magdalena Hochwanska, advokat

- Scenariet i vore dage er ofte, at vi lever i sammenbragte familier med dine, mine og vores børn, og hvis man gerne vil sikre sig, at ægtefællen kan blive boende i huset, er det vigtigt, at man har skrevet det ind i testamentet, forklarer hun.

Arv efter loven § 1. En arveladers nærmeste slægtsarvinger er dennes børn. Børnene arver lige.Stk. 2. Er et barn død, træder dets børn i dets sted og arver indbyrdes lige. På tilsvarende måde arver fjernere livsarvinger. § 2. Har arveladeren ikke efterladt sig børn eller andre livsarvinger, arver arveladerens forældre. Forældrene arver hver en halvdel. Stk. 2. Er en af forældrene død, træder dennes børn i den pågældendes sted og arver indbyrdes lige. På tilsvarende måde arver fjernere livsarvinger. Er der ingen livsarvinger efter den ene af forældrene, arver den anden af forældrene eller dennes livsarvinger alene. § 3. Er der ingen arvinger efter § 1 eller § 2, arver arveladerens bedsteforældre. Halvdelen af arven tilfalder bedsteforældrene på fædrene side og halvdelen bedsteforældrene på mødrene side. Stk. 2. Er en af bedsteforældrene død, træder dennes børn, men ikke fjernere livsarvinger, i den pågældendes sted. Stk. 3. Mellem fædrene og mødrene arvinger indbyrdes deles arven som fastsat i § 2. Er der kun arvinger på fædrene eller mødrene side, arver disse alene. § 4. Et adoptivbarn og dets livsarvinger arver og arves af adoptanten og dennes slægt som adoptantens livsarvinger i øvrigt, medmindre andet følger af reglerne i adoptionslovgivningen. Kilde: Retsinformation.dk

- Der er ikke nogen tvivl om, at det er vigtigt, at tingene er på plads, hvis det værste skulle ske, for det giver meget mere ro i forhold til baglandet, og selvom man ikke har nogle særlige værdier, er der mange ting at tage forbehold for, siger hun og remser op.

Magdalena Hochwanska opfordrer især forældre til, at arvesager ikke skal udvikle sig uhensigtsmæssigt.

- Det giver ro i baglandet med et detaljeret testamente, for der er vel ikke noget værre end søskende, der er i gang med at rive hovederne af hinanden i forbindelse med en arvesag. Det vil man da som forældre gerne sikre sig imod, siger hun og nævner, at man med fordel kan samle familien sammen med advokaten, når testamentet er skrevet for at forklare hensigten, så der ikke opstår tvivl omkring de komplekse regler.

- Det er vigtigt at man får den rigtige rådgivning, og jeg krummer tæer, når jeg hører om folk, der får lavet et testamentet over internettet på en eller anden formular, hvor rådgivningen ikke har været i orden, og hvor man ikke har fået vendt de forskellige scenarier, for der er så mange forskellige muligheder, og det kræver en ekspert, der kan overskue det hele, siger hun, og fortsætter.

- Det er en dårlig investering ikke at gå til en advokat og få det drøftet og blive klædt på til, hvad der kommer til at ske, siger Magdalena Hochwanska.