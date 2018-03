Sag

Sundhed: Praktiserer den speciallæge, som Region Syddanmark har politianmeldt for svindel med fakturaer, stadig? Dette og andre centrale spørgsmål i sagen, som kom frem i JydskeVestkysten i november, står ubesvaret.

Der er således totalt tavshed fra samtlige aktører i sagen, der omhandler en speciallæge, som regionen helt tilbage i 2015 mistænkte for at have svindlet ved at have sendt fakturaer på arbejde, som vedkommende ifølge regionen ikke har udført.

Sagen kort JydskeVestkysten fortalte i november, at regionen ville politianmelde en speciallæge, som regionen anklagede for at have sendt fakturaer for behandlinger, som lægen ifølge anklagen ikke havde udført.



Ifølge avisens oplysninger drejer den påståede svindel sig om et beløb op imod trekvartmillion kroner.



Avisen kender ikke den pågældende læges identitet, men har kontaktet den advokat, som bedømt ud fra en journalliste i sagen repræsenterer den svindelmistænkte læge. Advokaten har ikke besvaret avisens henvendelser.

Først i december 2017 blev lægen politianmeldt. Arbejdsgiveren, Region Syddanmark, bekræftede i den forbindelse, at lægen stadig praktiserede, selvom regionen var overbevist om, at vedkommende havde svindlet for op imod 750.000 kroner. Det viste en stikprøvekontrol.

Sagen blev i december behandlet i regionens Samarbejdsudvalg vedrørende speciallæger, der sendte sagen til Speciallægelandssamarbejdsudvalget under Danske Regioner. Det holdt møde den 1. marts.