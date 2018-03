Det venter hele 291 kilometer på rytterne i lørdagens Milano-Sanremo, der er cykelsportens første klassiker i denne sæson.

Men på trods af den maratonagtige distance har det prestigefyldte løb ry for at være let at komme igennem sammenlignet med andre forårsklassikere, der venter i de kommende uger.

- Af alle klassikerne er det en af de letteste. Mange af kilometerne er relativt flade. Ofte er det vejret relativt godt, og der sker næsten ingenting de første 200 kilometer, siger den tidligere professionelle rytter Frank Høj.

Som aktiv deltog han i syv udgaver af Milano-Sanremo, som han altid håbede at blive udtaget til.

Det gav mange kilometer i benene, der kunne være til gavn senere på foråret. Og som regel var vejret fornuftigt.

- Løbet er slet ikke lige så hårdt som Paris-Roubaix, Flandern Rundt og Liege-Bastogne-Liege, som kommer senere. Men det er en meget en intens finale, hvor man skal være teknisk god og være en form for afslutter.

Hen imod slutningen af løbet møder rytterne et par korte, stejle stigninger. Her plejer det hele at falde fra hinanden, og vindergruppen udkrystalliserer sig.

- Vinderen skal tit findes blandt de seje sprintere, som lige nøjagtig kan komme med over, når der ikke er flere bakker, siger Frank Høj.

Listen over vindere af de seneste udgaver tæller ryttere som Alexander Kristoff, John Degenkolb og Michal Kwiatkowski.

Alle sammen hurtige folk, der samtidig er i stand til at køre cykelløb, når det går op ad bakke.

Til den gruppe hører også danske Magnus Cort, som sammen med Michael Valgren hører til blandt Astana-holdets stærkeste kort lørdag.

- Det er et løb, der ligger rigtig godt til Cort, hvis han stadig er i god form, siger Frank Høj, der også har et godt øje til Valgren.

- Opskriften er nogenlunde den samme, som da han vandt Het Nieuwsblad. Det er set i Milano-Sanremo, at man kan køre fri på de sidste halvanden kilometer, når man rammer bunden efter sidste nedkørsel.

- Jeg vil ikke mene, at stigningerne er for hårde til ham, siger Frank Høj.

Der er generelt store forhåbninger til de danske ryttere i de store endagsløb hen over foråret.

Og det er ikke uden grund, mener Kim Andersen, den erfarne sportsdirektør hos Trek-holdet. Han mener dog, at de bedste danske muligheder ligger i brostensløbene i ugerne efter Milano-Sanremo.

Det drejer sig om giganterne Flandern Rundt og Paris-Roubaix og de lidt mindre Gent-Wevelgem og E3 Harelbeke.

- Brostensløbene ligger generelt bedre til danskerne. En mand som Michael Valgren er virkelig godt kørende og har også vist, at han kan køre op ad.

- Søren Kragh Andersen har lige været syg, men ellers gør han det også godt. Det samme gør Magnus Cort. Alle danskerne er faktisk stærkt kørende for tiden, siger Kim Andersen.

I det netop afviklede Paris-Nice lagde han også mærke til en landsmand, der ikke har gjort meget væsen af sig i de senere år.

- Matti Breschel så rigtig godt ud, når man tænker på, hvad han kommer fra. Man kan håbe, han får et løft i denne sæson. Det håber jeg virkelig for ham, siger Kim Andersen.