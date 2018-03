Gummerup: Hvis du er vant til at køre ad Faaborgvej, der bliver til Linien, mellem Gummerup og Haarby, skal du nok finde en anden vej på mandag.

For mandag skal der nemlig laves et større asfaltarbejde, og det vil få indflydelse på trafikken, meddeler Assens Kommune.

Det sker i forbindelse med arbejdet med at etablere cykelsti, som allerede i gang. Der bliver sat lysregulering op, mens asfaltarbejdet er i gang.

Det fortæller Fredy Nielsen, driftsleder på Entreprenørgården.

- Der skal ændres på vejprofilen på strækningen. I forbindelse med cykelsti-arbejdet bliver vejen forskudt, og det vil sige, at der skal ændres på belægningen, så faldet på vejen kommer til at gå til den rigtige side. Det vil sige, at der skal fræses et stort stykke af midt på vejen, og så skal der rettes op og lægges ny asfalt på. Så det er lige midt på vejen, der skal køres med de store asfaltmaskiner, siger han.

I dag er vejprofilen nærmest som en tagryg, men skal i stedet have ensidigt fald.