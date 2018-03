Assens: Der holdes påskestue i Den lille Butik i aktivitetscentret, Odensevej 2 i Assens. Påskestuen er åben 20.-22. marts fra kl. 10-14.

Som altid har borgerne arbejdet hårdt på at blive klar med alle former for påskepynt, og man glæder os til at vise resultaterne frem.

Arrangørerne lover, at det hele er til små priser.