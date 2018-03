En ny madskole, Børnebørnenes Madværksted, opfordrer to generationer til at gå i køkkenet sammen. Det sker på Haarby Skole, første gang 4. april.

Haarby: Snart kan bedsteforældre give deres børnebørn smag for det sunde og samtidig videregive egne køkkentricks, når Hjerteforeningen i Assens står for madværksteder for børn og bedsteforældre.

Fire gange skal bedsteforældre og børnebørn til gryderne i Haarby for at få tip til at tilberede sund mad og få bedre madvaner. Første gang er i skolekøkkenet på Haarby Skole onsdag 4. april.

- Mad knytter bånd og har afgørende betydning for vores sundhed, sygdom og livskvalitet. I Børnebørnenes Madværksted ønsker vi gennem praksis i køkkenet at påvirke flere generationer til en mere hjertesund livsstil, påpeger frivilligchef Betina Egede Jensen.

Undervejs i forløbet skal de to generationer tilberede både morgenmad, madpakker, eftermiddagssnacks og festmåltider - og spise sammen.

I hvert madværksted deltager otte bedsteforældre og deres børnebørn. Børnene har en alder, der svarer til 4. til 6. klasses elever. Økonoma Inger Kold underviser over fire onsdage fra kl. 16-19. /EXP