Kampen mellem Faaborg ØH, og Team Broby nåede at blive en både målrig og livlig kamp med 56 mål på 50 minutter, som startede med et overtag fra hjemmeholdet fra Faaborg ØH, der kunne gå til pause med en føring på 16-9. Hvorefter hjemmeholdet gik lidt i stå, så bundholdet fra Team Broby fik sat sine spor på kampens forløb og fik skabt en nærkontakt med modstanderne, som dog ikke holdt længe nok til at skabe en overraskelse.

Det hele endte med en ret sikker sejr til Faaborg ØH, som kunne stille op med et hold der bød på hurtige spillere som i sidste ende gjorde forskellen.

Topscorer for Team Broby blev den spillende træner, Mads Eriksen, som nettede ni gange, mens målene fra Faaborg ØH blev fordelt så ligeligt at træneren, Per Vessel som i dagens anledning vogtede målet, ikke nåede at registrere hvem der gjorde hvad mod modstandernes mål (hol)