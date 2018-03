Skjern Håndbold tabte fredag aften hos Sønderjyske, og nu har GOG chancen for at vinde grundspillet og gå i Champions League i næste sæson.

Håndbold: GOG's tre resterende kampe i grundspillet fik fredag aften pludselig en helt ny og større betydning.

Topholdet Skjern Håndbold tabte 21-24 hos Sønderjyske, og det betyder, at GOG med tre sejre - hjemme over Århus Håndbold, lørdag, hjemme over HC Midtjylland på onsdag og ude over Aalborg Håndbold, 28. marts, i grundspillets sidste runde er sikker på at vinde grundspillet.

Skjern har 39 point for 24 kampe - GOG 38 point for 23 kampe. Vestjyderne er bedst i det indbyrdes regnskab, så GOG skal ende et point bedre end Skjern for at snuppe sejren i grundspillet.

Sejr i grundspillet vil blandt andet betyde direkte adgang til næste sæsons Champions League samt hjemmebanefordel i det slutspil, som begynder i næste måned.

- Det her giver et helt nyt perspektiv på lørdagens kamp mod Aarhus, som vi skal vinde, og på det resterende grundspil. Det er nu, vi skal slå til. Det er også interessant at notere sig Skjerns formnedgang med henblik på slutspillet - Skjern har varmet op til det her nederlag et stykke tid - lød det fredag aften fra en glad GOG-direktør, Kasper Jørgensen.

Skjern var senest også i vanskeligheder mod KIF Kolding København men fik i sidste sekund reddet en sejr på et mål hjem. Men fredag aften gik det altså galt for vestjyderne ved Dybbøl Mølle.