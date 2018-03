Dale Mitchell scorede efter fem sekunders spil i sin afskedskamp for Odense Bulldogs. Sebastian Ehlers forlænger kontrakten med Bulldogs.

Ishockey: Det gik noget langsommere end til en ligakamp i den fynske isarena, men de 666 tilskuere - imponerende antal til en showkamp - fik noget at juble over allerede efter fem sekunders spil. Dale Mitchell fik en aflevering direkte efter faceoff, og den 28-årige canadiske topscorer sendte pucken ind til 1-0 for det hvide hold i sin afskedskamp for Odense Bulldogs. - Mitchell, Mitchell, lød det flere gange fra supporterne, der sendte et kærligt farvel til holdets store profil gennem de fire seneste sæsoner. Efter at kvartfinalerne glippede for Bulldogs, sluttede den fynske hockeysæson med en opvisningskamp fredag aften, hvor spillere og sponsorer var blandet på de to hold. Bulldogs-formand Henrik Benjaminsen, der selv har en fortid som bastant back på Bulldogs-holdet for et årti siden, fik sat en smældende tackling op mod banden på den store Bulldogs-angriber Ned Lukacevic. Benjaminsen fik også scoret til 2-1 for det hvide hold i slutningen af første periode.

Ehlers forlænger

Efter første periode fik tilskuerne en nyhed. Sebastian Ehlers, der kom til Odense fra Aalborg inden denne sæson, har forlænget sin kontrakt med Odense Bulldogs for næste sæson. - Jeg har været rigtig glad for at være i klubben, byen og de mennesker, der er omkring holdet, så det føles meget naturligt med en forlængelse. Derudover synes jeg, Odense er et godt sted for mig at udvikle mig videre, siger Sebastian Ehlers, der fylder 25 år på onsdag. - Jeg synes ikke, folk må glemme, at Odense er i en genopbygningsfase. Vi har mange unge spillere, som er ved at lære, hvad der skal til for at spille og vinde kampe i den danske liga. Vi kan ikke komme udenom, at de seneste par måneder har været rigtig skidt, men vi startede altså sæsonen rigtig godt, siger Ehlers, der i denne sæson scorede 26 point, fordelt på fem mål og 21 assister. - Sebastian er en vigtig brik i det nye Odense Bulldogs, som vi bygger op i den kommende sæson. Sebastian har i denne sæson vist sit værd som en stærk tovejscenter og leder både på og uden for isen. Vi har store forventninger til, at han i den kommende sæson vil tage endnu mere ansvar på holdet og udvikle sit spil yderligere. For os er han en karakterspiller, der skal være med til at opbygge den helt rigtige mentalitet på holdet, siger Bulldogs-formand Henrik Benjaminsen. Sebastian Ehlers kom også på tavlen i showkampen med sin scoring til 4-2 og en assist til Yannick Vedels scoring til 5-2 to sekunder før tid i anden periode.

Larsen med bundesligahår