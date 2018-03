Hvad gør din butik til noget helt særligt?

- Den viden, vi i helsekosten har om vores produkter, er en stor styrke. Tre af de ansatte i helsekosten er eksaminerede helsevejledere. Oplevelsen, man har, når man træder ind og ser vores butik og mærker duftene, gør vores kunder glade. I klinikkerne arbejder vi alle holistisk, det vil sige, vi tager hensyn til det hele menneske. Alle behandlerne er veluddannede og fortsætter med at vedligeholde deres kunnen.

Det Blå Hus Åbningsår: 2005.



Ejer: Marianne Mulvad.



Målgruppe: Folk som ønsker at tage hånd om sig selv, både i Helsekosten og i klinikkerne.



Det Blå Hus' motto: Tag hånd om dig selv - vi hjælper dig.



Vareudbud: Helsekost med stort udbud af vitaminer, mineraler og kosttilskud, et bredt udvalg af hudplejeprodukter og fødevarer - overvejende økologiske. Miljøvenlige rengøringsartikler og diverse sten, bambus- og uldtøj. Her finder du finde det, du ikke kan finde andre steder.



Del af kæde: Ikke del af kæde, samarbejder med Helsam.



Webshop/hjemmeside: Hjemmeside:



Antal ansatte: Fire i forretning inklusive fleksjobber, to praktikanter samt syv behandlere. Heraf er den sidste helt ny, psykoterapeut Anna Vermehren.



Fysioterapeut og Akupunktør Janne Knabe Nielsen.



Ansigtszoneterapeut, zoneterapeut, hypnoseterapeut: Birgitte Suni.



Massør: Jesper Thue Pedersen.



Akupunktør, NADA-café og gravidmassør: Jette With.



Fodplejer: Lotte Ørnholm.



Ansigtsrefleksterapeut, zoneterapeut, tempranaterapeut: Marianne Mulvad.



Kan du fortælle om en anderledes, personlig oplevelse i butikken?

- Helsam annoncerede sidste år, at man kunne søge et legat på 20.000 kroner til sin butik. Så det søgte jeg, med beskrivelse af, at jeg ønskede at flytte vores køkken, således vi kunne frigøre pladsen og inddrage den til butikken. Herefter glemte jeg faktisk alt om legatet. En weekend, hvor jeg var taget til familiesammenkomst, ringede folk pludselig til mig for at høre, hvor jeg dog var henne. Det viste sig, at Helsam havde valgt mig som vinder af deres legat, så næste dag drog jeg af sted til Vejle for at modtage legatet. Den oplevelse kom godt nok fuldstændig bag på mig. Pengene blev herefter brugt på at flytte køkkenet om i vores baglokale, så vi derefter har fået endnu mere plads til vores varer.

Hvad er en god handel, set med dine øjne?

- Det er, når en kunde føler sig godt hjulpet og rådgivet. Vi ved rigtig meget om alle vores produkter og lægger stor vægt på en kompetent vejledning, så vores kunder er hjulpet bedst på vej. Vi elsker at få tilbagemeldinger fra folk, der er blevet vejledt i vores butik.

Hvad ser du aktuelt som de største udfordringer for butikslivet?

- Der er mange helsekostbutikker, der er bange for den stigende nethandel. Jeg ser dog mere fortrøstningsfuldt på det. Vi kan leve højt på den personlige betjening/service. Her kan folk komme ind og få den bedste rådgivning om vores produkter. Et af vores mottoer er: Hvad vi ikke har, forsøger vi at skaffe. Det betyder, at hvis folk har et ønske om et særligt produkt, hjælper vi gerne med at finde det og skaffe det hjem til dem. Det er også muligt at bestille sine varer på Helsam-webshoppen, hvorefter de kan afhentes i butikken. Bestiller man sine varer inden kl. 12, så er de klar i butikken dagen efter. Det er en service, folk er glade for.

- Jeg tror generelt, der er behov for flere specialforretninger, så de handlende har et bredere og mere spændende udvalg. Det tror jeg vil gøre en forskel i forhold til vores kommende handelsliv.

Hvordan bliver Faaborg en endnu bedre handelsby?

- Vi skal formå at kunne tiltrække alle, ikke kun turister, tilflyttere og den mere modne køberskare. Det er om at sikre, der er sommer- og vintervarer på gaden, således vi kan gøre folk nysgerrige på at komme ind i butikken. Vi ved jo godt, at vi ikke sælger vitaminpiller til turisterne, men de herboende. Så turisterne, de skal "lokkes" ind i butikken med noget andet, så de får øjnene op for alt det spændende, vi også har at tilbyde.

Hvad laver du efter lukketid?

- Jeg cykler til og fra butikken hver dag, det er en god tur på 20 minutter, og så er jeg frisk og klar til dagens dont i butikken og som behandler. Jeg bor skønt og fredeligt på en stor, nedlagt landbrugsejendom, som skal passes. Derudover bruger jeg tiden på mine børn og fire børnebørn. I min fritid, læser og strikker jeg gerne. Jeg har valgt ikke at have computer derhjemme, så arbejdet tager jeg heller ikke med hjem. Som behandler kræves der også jævnlig efteruddannelse, hvorfor jeg løbende deltager i forskellig kursusvirksomhed. Her vinteren over deltager jeg i et kursus omkring vitaminer/mineraler og diverse livsstilsproblematikker - om hvordan man behandler det hele menneske og ikke kun lidelsen, og det ser jeg meget frem til.