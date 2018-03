Faaborg: Trygfondens fotoudstilling om mennesker, der trådte til i et afgørende øjeblik, kan ses på Faaborg Bibliotek fra mandag 19. marts til mandag 2. april.

Den handler, skriver Trygfonden i en pressemeddelelse, om genoplivning og skal få folk til at reflektere over, hvor stor en forskel, det kan gøre for et andet menneske, hvis man træder til, når det virkelig gælder. /EXP