Skaldyr - skaldyr ikke ...?

Som turist i det nordnorske er det svært at overse tilbuddene om en King Crab Safari ved Kirkenes. Efter de personlige overvejelser er afsluttet og 1500 danske kroner har forladt Dankortet, ligger vejen åben for nærkontakt med et af verdens største leddyr - kongekrabben.

Arrangementets tre timer kører efter devisen fra julesangen - først skal den vises, siden skal den spises. Eller rettere: Allerførst skal krabaterne fanges.