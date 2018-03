Faaborg: Tirsdag den 20. marts bliver der mulighed for at møde filminstruktøren - og musikeren - Christina Rosendahl i Faaborg. Sammen med Helios Teatret har Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne nemlig invitereret Christina Rosendahl til en visning af hendes nyeste dokumentarfilm "Vold - I kærlighedens navn". Filmen vises med en kort introduktion og afsluttes med en debat, hvor publikum har mulighed for at stille instruktøren spørgsmål om filmen.

Det er første gang, at et filmhold er blevet lukket ind på det danske kvindekrisecenter Danner. Her oplever vi, hvordan kvinderne bag trygge mure samler kræfter og finder styrken til at rejse sig igen. Her bearbejder de deres oplevelser, får opbygget deres selvtillid og får hjælp til at bryde ud af det voldelige forhold, der sendte dem på krisecenter.

Hvert år bliver 33.000 danske kvinder udsat for partnervold, og hvert år kommer 2000 børn med deres mor på krisecenter.

Igennem fem år har instruktøren Christina Rosendahl haft adgang til krisecentret Danner, der normalt er hermetisk lukket. Det skyldes, at mange af de kvinder, der flytter ind hos Danner, er i reel livsfare.

Når de alligevel har sagt ja, skyldes det dels Christina Rosendahls egen historie - hun voksede op med vold i sit barndomshjem - men også fordi Danner har et ønske om, at vold mod kvinder og især den psykiske vold, som er den, der er sværest for kvinderne at lægge bag sig, skal være noget, vi alle ved noget om og forholder os til.

"Vold i kærlighedens navn" er Christina Rosendahls fjerde dokumentarfilm. I 2002 fik hun sit gennembrud med filmen "Stjernekigger" om bandet Swan Lee. I spillefilmen Idealisten fra 2015 satte hun fokus på Thulesagen.

Filmen om de voldsramte kvinder vises i Helios i Faaborg den 20. marts klokken 19.30.