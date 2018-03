Konfrontation

Har I fået lokaliseret årsagen til, at så mange sager blev vurderet forskelligt?

- Jeg tror ikke, der er en entydig årsag. Men vi kan konstatere, at der har været en forskellig tolkning af, hvad et varigt tab af arbejdsevne er. Når et rehabiliteringsteam kan indstille med henvisning til, at der er et varigt tab af arbejdsevne, og et pensionsnævn efterfølgende sender sagen tilbage med henvisning til, at tabet af arbejdsevne ikke er dokumenteret - ja så må vi arbejder med at blive dygtigere til at dokumentere og på at komme tættere på en fælles tolkning og en fælles praksis.

Men når en jobkonsulent for eksempel skriver, at hun end ikke er i stand til at finde en egnet praktikplads til en borger som Peter Mogensen - er det så ikke dokumentation nok?

- Jeg kan ikke kommentere den konkrete sag, men helt generelt vil det ikke være nok til, at man kan sige, at der er tale om et varigt tab af arbejdsevne. Borgeren kan blive tilbudt et ressourceforløb, der som mål har at bringe vedkommende tættere på at være selvforsørgende. Som samfund - og politisk - ønsker vi i dag, at borgerne skal være aktive og selvforsørgende i så høj grad som muligt.

Kritikere antyder, at der kan være noget kassetænkning i det her - at kommunen har en økonomisk interesse i at holde borgeren i jobtræningsforløb. Kan du afvise det?

- Ja. Der ligger ikke noget kassetænkning i det her. Vi følger en lovgivning, der har en intention, som vi efterlever. Der er jo i de senere år foregået næsten et paradigmeskifte - i dag tror vi på, at det er vigtigt for dig som individ at kunne bidrage til samfundet, selvom det kun er relativt få timer, du kan arbejde om ugen. Som loven er i dag, er det sådan, at hvis en borger har bare den mindste arbejdsevne, er vi forpligtet til at hjælpe med at udvikle den arbejdsevne. Politisk har man at ønske om, at så få som muligt parkeres på en førtidspension.

Kan vi forvente, at der fremover vil være færre sager, hvor nævnet når frem til en anden vurdering end rehabiliteringsteamet?

- Ja. Forstået på den måde, at når det er noget i vores måde at håndtere sagerne på, der er årsagen, så vil det blive reduceret markant. Vi kommer ikke ned på 0 procent, som vi ser i nogle kommuner, og det ønsker vi ikke. For så vil vi ikke have et uafhængigt pensionsnævn. Men vi skal undgå, at borgerne oplever et uhensigtsmæssigt forløb, hvor de bliver stilles noget i udsigt, de ikke får.

I ændrer nogle procedurer på baggrund af den kritik, der har været. Får det så indflydelse på sager som Peter Mogensens, der blev afvist i 2017?

- Nej, vi går ikke tilbage og genåbner sager - for jeg er egentlig ikke i tvivl om, at de sagsafgørelser, der er kommet, er helt korrekte. Vi har fået medhold i alle de sager, der er indbragt for Ankestyrelsen.