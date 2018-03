2006-2010: Selvstændig vognmand

2011: Sygemeldt på grund af depression.

2012-2013: Søger om pension, men får afslag.

2014: Revalideringsforløb - begynder uddannelse som logistikøkonom, men må opgive efter få måneder på grund træthed.

2015: Starter et tre-årigt rehabiliteringsforløb.

2016: Jobkonsulent konkluderer, at hun ikke kan pege på nogen virksomheder eller opgaver, som kan matche Peter Mogensens kompetencer og de skånehensyn, der skal tages.

27. februar 2017 konkluderer psykiater LL: "Funktionsniveauet er særdeles beskedent og indskrænket til ubetydelighed. Prognosen er yderst ringe både hvad angår arbejdsfunktion og livskvalitet."

11. marts 2016 konkluderer psykiater KW: "Tilstanden kan forværres yderligere, hvis der stilles krav til patienten, der overstiger ressourcerne."

31. maj 2017: Rehabiliteringsteamet indstiller Peter Mogensen til førtidspension.

30 juni 2017: Pensionsnævnet sender sagen retur til rehabiliteringsteamet med henblik på et tilbud om et nyt rehabiliteringsforløb. Begrundelsen er, at Ankestyrelsens seneste praksis er at give afslag på pension til lidelser, der er sammenlignelige med Peter Mogensens.

4. juli 2017: Teamlederen, der sad i Pensionsnævnet, sender intern mail ud om, at hun har "boret" videre i Peter Mogensens golfspil.

20. februar 2018: Faaborg-Midtfyn Kommune beklager officielt sagsforløbet omkring golfaktiviteterne - men det fastholdes, at de ikke har haft betydning for Pensionsnævnets beslutning.