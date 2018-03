Peter Mogensen har et golfhandicap på 6,8 - han mener, at det forhindrer ham i at få en pension, selvom han på grund af sygdom ikke længere spiller elitegolf. Kommunen afviser, at det er årsagen.

Faaborg: Peter Mogensen (48) er en af de mange i Faaborg-Midtfyn Kommune, der sidste år fik afslag på en førtidspension, selvom kommunens rehabiliteringsteam bestående af en række fagpersoner, havde indstillet ham efter en årelang og grundig vurdering. For nylig dokumenterede TV2/Fyn, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune var hver tredje sag, hvor kommunens Pensionsnævn vendte tommelfingeren nedad, selvom borgeren var indstillet til pension af rehabiliteringsteamet. Den statistik kan ingen andre fynske kommuner matche. De fleste kommuner har kun ganske få sager, hvor Pensionsnævnet ikke følger indstillingen fra rehabiliteringsteamet. Umiddelbart kandiderer Peter Mogensen mere end de fleste til at få en førtidspension. Siden 1993 har han lidt af den kroniske tarmsygdom Morbus Crohn. Han er blevet opereret adskillige gange, og sygdommen giver ham mange gener i det daglige. Den tidligere lastbilchauffør har også haft tre diskusprolapser, og for et par år siden fik han diagnosen "svær neurasteni" - kronisk udbrændthed. Ifølge psykiateren, der stillede diagnosen, er han kronisk præget af tristhed, modløshed og bitterhed. Men Peter Mogensen spiller altså også golf. Faktisk er han ret god til golf - men i de senere år har han måttet opgive at spille på højt niveau på grund af sin sygdom. - Jeg nøjes som regel med at gå 7-9 huller, så bliver jeg træt. Men det er én af de få ting, som stadig giver mig lidt glæde i dagligdagen, siger han. Livsglæde oplever han også, når han et par gange om året besøger sin kone og hendes datter i Thailand.

Der blev boret

Når man læser Peter Mogensens sagsmappe igennem, kunne det se ud til, at den 48-åriges golfspil kom til at spille en rolle, da Pensionsnævnet den 30. juni 2017 gav ham afslag på pension. Kommunen afviser, at det hænger sådan sammen, men i en intern mail, som den ene af de to daværende medlemmer af Pensionsnævnet - en kvindelig teamleder - sendte rundt i systemet blot fire dage efter afslaget, fremgår det, at golf må have været et tema, da beslutningen blev taget. Hun skriver nemlig: "Jeg har "boret" i Peter Mogensens golfspil, da jeg mener, der er en diskrepans mellem hans oplysninger om, hvad han kan og ikke kan grundet sine fysiske lidelser. Det viser sig, at han har et handicap på 6,8 - hvilket er ret godt, skriver hun. Hun havde også "boret" i referatet fra generalforsamlingen i Faaborg Golfklub fra 2016, hvoraf det fremgår, at Peter Mogensen sammen med to andre har været aktive med at skære kanter, fjerne jord og fylde sand i bunkers på golfbanen. Det får teamlederen til at konkludere følgende: "Jeg vurderer helt klart, at der må være ressourcer til stede, der vil kunne overføres til arbejdsmæssige ressourcer."

Alle mails slettet

Da Peter Mogensen fik nys om, at der var blevet boret i hans golfaktiviteter, blev han vred. Og han bad om dokumentation for, hvor den pågældende medarbejder dog havde sine oplysninger fra. Men her måtte kommunen melde pas. Den "borende" medarbejder, var ikke længere ansat i Faaborg Midtfyn Kommune, og hendes mail-korrespondancer er efterfølgende blevet slettet. Og der er ikke ført noget til notat. Det har - af samme grund - heller ikke været muligt for kommunen at dokumentere, at oplysningerne om Peters golfspil ikke var på bordet den 30. juni 2017, da afslaget på pension blev givet. Men Peter Mogensen er i dag overbevist om, at det han kalder en "konstrueret løgn", blev afgørende for, at han ikke blev tildelt den pension, som rehabiliteringsteamet mente, han var kvalificeret til. - Det er en konstrueret løgn. Kommunen har ikke henvendt sig til golfklubben og kan i dag ikke dokumentere, at en sådan henvendelse har fundet sted. Mit arbejde i 2016 på golfbanen bestod i at køre et læs grus ned til hul 15, og det er flere år siden, at jeg har forsvaret mit handicap. Jeg ikke har deltaget i turneringer, hvor det var på spil, og så beholder man jo bare sit handicap, siger han. Den oplysning bekræftes i øvrigt af sekretariatet i Faaborg Golfklub, der - på Peter Mogensens opfordring - har sendt et brev til kommunens pensions-team. Peter Mogensen er meget synlig i klubben, men på på grund af hans helbred er det relativt begrænset, hvor meget han spiller, lyder det fra golfklubben.

Advokat på banen