Per Hallundbæk Hansen og Palle Skov Jensen er fortid på Franck A. Claus Skovsted kører restauranten videre med sin norske samarbejdspartner Njål Gaute Solland i et nyt selskab, som ejer to tredjedele af firmaet. Den sidste tredjedel ejer Claus Skovsted sammen med sin anden partner René Skytte.

Det er under fire måneder siden, at Franck A genåbnede efter fire år. Ejerne Per Hallundbæk Hansen, Palle Skov Jensen og Claus Skovsted ejede hver især en tredjedel af forretningen. Den fordeling ophørte torsdag, da Per Hallundbæk Hansen og Palle Skov Jensen blev købt ud af nordmanden Njål Gaute Solland, som nu ejer to tredjedele af firmaet Franck A anno 2017 A/S.

Claus Skovsted har i syv år arbejdet tæt sammen med Njål Gaute Solland, og de har store ambitioner for deres nye fælles firma, som også åbner en japansk gastro-restaurant i Tallinn i Estland til maj.

Pres på det nye Franck A inden åbning

- Njål har stiftet det danske selskab NCRS A/S, som har købt 50 procent af min andel af Bar Sushi mod, at vi er blevet 50-50 partnerne i NCRS A/S. I den forbindelse opstod muligheden for at købe Per og Palle ud af Franck A. Njål og jeg overtager ikke Franck A som en enkeltstående forretning. Det bliver en del af en større fusion, siger Claus Skovsted til avisen.

Han lægger ikke skjul på, at Franck A har haft en stormomsust tilværelse de første måneder. Især den seneste måned har han hørt mange rygter om, at "noget" var under opsejling.

- Det var først meningen, at vi ville melde den nye ejerkonstellation ud på mandag. Men når man allerede nu kan se det nye ejerskab på CVR-registret, kan jeg lige så godt bekræfte, hvordan det hænger sammen, siger Claus Skovsted.