AGA A/S havde håbet at få lov til at opføre et nyt fabriksanlæg ved den eksisterende virksomhed på C. F. Tietgens Vej. Det har kommunen nu afvist, og virksomheden har indledt jagten på et nyt areal. Det kan være i Fredericia eller i nabokommunerne. Beslutningen får ikke indflydelse på arbejdspladserne i Taulov. Arkivfoto: Kim Rune