afslag

Taulov: Både hos naboerne i Taulov og hos AGA A/S på C. F. Tietgens Vej kom det som en overraskelse, at Fredericia Kommune afviste at give dispensation til bygning af et 40 meter højt destillationstårn ved virksomheden.

Mens naboerne var yderst tilfredse med at have fået medhold i deres indsigelse mod projektet, så var afgørelsen en mavepuster for virksomhedens planer.

For virksomheden opgiver ikke tanken om at opføre det nye fabriksanlæg, men med afvisningen fra kommunen, så bliver det på en ny lokalitet.

- Det påvirker ikke vores eksisterende virksomhed eller de ansatte, understreger fabrikschef Torben Eriksen.

Virksomheden kunne klage over afslaget, men klagesagen vil tage lang tid, og den tid har man ikke.