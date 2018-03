overenskomst

Fagforeningerne kæmper for reallønsfremgang, betalt frokostpause og en arbejdstidsaftale for lærerne. I første omgang udtog fagforeningerne 10 procent af medlemmerne til strejke, og det blev mødt med et massivt lockoutvarsel fra arbejdsgiverne.

På landsplan kæmper 140 organisationer sammen, påpegede formanden. Det er ikke BUPL, lærerne og sundhedskartellet hver for sig. Organisationerne står sammen, og på torsdag er der landsdækkende stormøde i Messe C for cirka 10.000 mennesker.

Alle er påvirkede af situationen, konstaterede formanden. Det kan give vrede, ondt i maven eller apati. Nogle tænker: Hvad sker der?

- Alle reaktioner og følelser er rigtige og naturlige. Det kan godt være, at vi er ramt. Det kan godt være, at vores vilkår er blevet ringere, men vores fællesskab, vores kamp i perioden efter lockouten, vores indsats for hver dag at yde et godt stykke arbejde til gavn for vore elever, det kan de ikke tage fra os, sagde Per Breckling.