Både norske Gøran Johannessen og stortalentet Jon Andersen håber på - og regner med - at blive en del af GOG's DM-slutspil. Lige nu er de et sted, der ikke passer dem: Uden for banen.

Håndbold: Gøran Johannessen har taget et godt jysk udtryk til sig ... Træls! Den norske back og playmaker for GOG har været skadet stort set siden, han kom tilbage til Sydfyn fra EM i Kroatien. Han vred om på foden i træningsturneringen Golden League op til EM og spillede i Kroatien på smertestillende piller. Tilbage i GOG - og faset ud af pille-forbruget - stod det klart, at skaden var alvorlig. Tre runder tilbage GOG mangler tre runder af ligaens grundspil.



Ud over lørdagens kamp i Gudme mod Århus Håndbold er det HC Midtjylland hjemme 21. marts og Aalborg Håndbold ude 28. marts.



På grund af HC Midtjyllands økonomiske problemer - og den deraf følgende spillerflugt fra klubben - er GOG reelt allerede sikret to point med til slutspillet.



Men GOG kan lukke tingene helt med en sejr over Århus Håndbold, lørdag. - Det er godt nok træls at sidde udenfor. Nu nærmer vi os slutspillet - højdepunktet på sæsonen. Jeg vil bare gerne spille håndbold. Men vi har aftalt, at målet er, at jeg er med mod Aalborg (den sidste kamp i grundspillet, 28. marts, red.), så jeg kan få en kamp i benene inden slutspillet, lyder det fra Gøran Johannessen, mens han sveddryppende arbejder på motionscyklen. På banen forbereder holdkammeraterne - ved fredagens trænings-pas - sig på lørdagens kamp i Gudme mod Århus Håndbold. På andenpladsen i grundspillet er GOG reelt sikret at få to point med til slutspillet, fordi GOG ikke kan fejle på onsdag på hjemmebane mod kriseramte HC Midtjylland, der ikke længere kan stille med et hold værdigt til ligaen. Men måske ordner GOG det allerede mod Århus Håndbold, som fynboerne normalt har et godt tag på. Også Jon Andersen sidder på en motionscykel. Omkring højre backen er der dog godt nyt. GOG's sundhedsafdeling havde frygtet, at hans springerknæ var kompliceret yderligere på grund af brusk bag knæskallen, men en ny skanning har vist, at det ikke er tilfældet. - Jeg vil gerne bidrage til slutspillet. Specielt fordi det er gået så godt i denne sæson, og vi har to point med til slutspillet.

Måske i landsholds-aktion

Tilbage til Gøran Johannessen på motionscyklen: - Det går fremad. Men det heler for langsomt, synes jeg. Nu nærmer vi os slutspillet, og så vil jeg gerne i kamp. Jeg er begyndt at løbe, men der har været smerter blandt andet når jeg springer, og det er jo et problem, når man er håndboldspiller. Den kommende spiller for Flensburg-Handewitt bruger dog skadesperioden til at arbejde med sin fysik i stedet for - styrketræning og kondition. Mellem grundspillet og slutspillet, der for GOG's vedkommende sandsynligvis indledes onsdag den 11. april på udebane, er der landsholdssamling, og Gøran Johannessen kommer måske i aktion - og får måske også på den måde kamptræning - for Norge i Golden League. Men aftalen mellem GOG og nordmændene er, at det kun bliver i tilfælde af, at bagspilleren er uden smerter i foden. Jon Andersen har også slutspillet som målet. Han siger: - Det vil jeg ikke misse. Også fordi det er gået så godt i år, hvor vi får to point med til slutspillet. Det vil jeg gerne være en del af. Det bliver svært for mig at nå niveauet fra før jul, men det handler også om at være tålmodig, så vi ikke når halvvejs ind i slutspillet og jeg så skal starte forfra på genoptræningen. Men jeg vil gerne ind og bidrage - og aflaste Kirkeløkke, som har spillet rigtig meget på det seneste.

