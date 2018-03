Prisen på at rejse med færge mellem Spodsbjerg på Langeland og Tårs på Lolland skal ned. Det mener fire borgmestre, der vil have transportministeren til at sikre, at færgetaksterne kommer til at matche prisnedsættelser på at køre over Storebælt.

Langeland: Fra årsskiftet blev det billigere at tage turen over Storebæltsbroen, men prisen på at rejse med færge mellem Spodsbjerg og Tårs er den samme. Det er forskelsbehandling, mener fire borgmestre, der nu har sendt en fælles erklæring til transportminister Ole Birk Hansen (LA) for at få ham til at rette op på prisen.

I fælleskrivelsen fra borgmestrene i Guldborgsund, Lolland, Svendborg og Langeland Kommuner hilser de fire borgmestre billigere takster på Storebæltsbroen velkommen. Men det er deres klare opfattelse, at en tilsvarende nedsættelse at taksten for at sejle med færge mellem Spodsbjerg og Tårs skal følge med. Ifølge borgmester på Langeland, Tonni Hansen (SF) handler det ikke om "de store penge" for Langeland lige nu. Men det kan det komme til. -Vi synes, det er forskelsbehandling. Når taksterne på Storebæltsbroen bliver sat ned, skal prisen på takster på ruten mellem Spodsbjerg og Tårs også til forhandling. Det er ikke sket, og det er ikke i orden, siger han.

Tonni Hansen forklarer, at de fire borgmestre ikke vil blande sig i den konkrete prispolitik på bro- og færgetakster. Lige nu handler det heller om de store penge, forklarer han. Men i et større perspektiv kan det koste overfarten fra Spodsbjerg og dermed også Langeland dyrt, hvis ikke prisnedsættelsen på Storebælt får afsmittende effekt på færgen fra Spodsbjerg, vurderer han. - Færgeruten har haft en pæn stigning i passagerer og overførsel af gods. Det er én af vores succeshistorier på Langeland, og vi vil ikke stilles ringere, siger han og tilføjer, at de fire borgmestre ikke vil blande sig i den konkrete pris på at rejse med færge, siger han og fortsætter: - Lige nu handler det ikke om de store penge. Men på sigt vil vognmænd, og familier, der skal på ferie, tjekke, hvor det er billigst. Hvis Storebælt er billigere, vil de køre op over. Det er ikke godt for Langeland. Det er heller ikke godt at fyre alle de kilometer af på vejene, siger han.

Svendborg bakker Langeland op

En af de borgmestre, der er med i den fælles skrivelse til transportministeren, er Svendborg borgmester Bo Hansen (S). Han ønsker at bakke Langeland op, men perspektivet er større og handler om mere end Langeland, siger han. - Man kan også se det i et større perspektiv i forhold til arbejdet med Femern Bælt. Hvis man får en ekstra dyr rute, vil det på sigt være svært at generere trafik ned over Langeland, siger han.

Læs de fire borgmestres brev til transportministeren her: