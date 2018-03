Helbredelse er tænkt ind i enhver detalje på Rehabiliteringscenter Toften, som fredag blev indviet med besøg af hundredvis af gæster.

Munkebo: Tænk, om man det ene øjeblik snublede så uheldigt over et dørtrin, at man bankede hovedet ind i håndvasken på badeværelset, og det næste øjeblik vågnede op med udsigten til en længere genoptræning. Så kunne man da i det mindste glæde sig over at have 180 graders udsigt over Kertinge Nors blå bølger. Fra hovedpuden, fra træningsrummet, fra opholdsstuen. Sådan tænkte de fleste nok, da de fredag fik lov at kigge indenfor under indvielsen af det nybyggede rehabiliteringscenter på Toften i Munkebo. Og det kan jo faktisk ske for enhver. Selv for en borgmester på 44 år: - Med den her beliggenhed er det lige før, man selv ville ønske, man fik lov at vågne op og nyde sådan en udsigt, lød det blandt andet fra Kasper Ejsing Olesen (S) ved indvielsen. “ - Det var enormt svært at arbejde med den grund. Det er en forholdsvis lille grund, og terrænet falder syv meter fra den ene ende til den anden. Og her skulle vi så etablere et hus med fokus på tilgængelighed. Denne indvielse markerer også afslutningen på en opgave, der har fyldt rigtig meget på vores tegnestue. Claus Jensen arkitekt og partner hos arkitektfirmaet RUM Udsigten er da også tænkt ind i enhver detalje i det markante byggeri, fortæller Claus Jensen, der er arkitekt og partner i arkitektfirmaet RUM: - Ønsket var, at alle funktioner skulle have en eller anden kontakt til udsigten, og du kan faktisk se fjorden fra alle 28 værelser, fortæller han.

Et kompliceret byggeri

Beliggenheden har dog også givet en del hovedbrud. - Det var enormt svært at arbejde med den grund. Det er en forholdsvis lille grund, og terrænet falder syv meter fra den ene ende til den anden. Og her skulle vi så etablere et hus med fokus på tilgængelighed. Denne indvielse markerer også afslutningen på en opgave, der har fyldt rigtig meget på vores tegnestue. Til gengæld er han godt tilfreds med resultatet. Et nærmest sneglehus-formet rundt byggeri opført i såkaldt "helende arkitektur." Helbredelse er tænkt ind i alle detaljer. - Vi fandt frem til en grundidé om, at huset skulle lægge op til bevægelse. Derfor arbejdede vi med den runde form. Der måtte ikke være nogen "dead ends." Det er for eksempel mere motiverende at gå efter at se, hvad der er omkring det næste hjørne end at gå frem og tilbage på en lang gang. Og så lavede vi dette introverte gårdrum kontra de store vidder på den anden side, fortæller Claus Jensen, mens han viser rundt i de lyse lokaler. - Dagslys var også vigtigt for os. Der er sol gennem huset hele dagen. Det samme gælder gårdrummet. Her står allerede et bordtennisbord klar under udhænget, til når foråret engang kigger forbi.

Opsagt kommunal direktør kiggede forbi