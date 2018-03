To døgn efter Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, blev indsat som regeringsleder for fjerde gang, rejste hun fredag til Paris for at drøfte udviklingen i EU med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Merkel har erklæret sin forbeholdne støtte til en række EU-reformer, som Macron har lagt op til, men der lyder advarsler fra mindre medlemslande.

Den franske præsident har sagt, at gennemgribende reformer er nødvendige for at skabe ny dynamik i EU og styrke samarbejdet på et tidspunkt, hvor antieuropæiske partier har vundet terræn i en del medlemslande.

Blandt andet har Macron foreslået, at der indsættes en fælles finansminister for eurozone-området med et fælles budget.

Merkel har haft svært ved at tone rent flag i forhold til Macrons ambitiøse plan om større integration i eurozonen, da Tyskland i næsten seks måneder har været præget af politisk usikkerhed efter valget i september.

- Frankrig og Tyskland vil arbejde sammen om nye initiativer de kommende uger, der skal drive det europæiske projekt fremad, sagde Macron forud for Merkels besøg i Paris.

SPD's afgående formand Martin Schulz fik under forhandlingerne med Merkels CDU og søsterpartiet CSU om en ny stor koalition sat nogle europæiske aftryk i den nye regeringsaftale.

Samtidig har SPD sikret sig posten som finansminister til glæde for Frankrig, der håber, at det betyder en mere ekspansiv tysk økonomisk politik og mindre fokus på økonomiske stramninger i en række europæiske lande.