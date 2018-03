Fodbold: Odense Q er et mål fra at få en plads i årets pokalfinale. Det mål kan Odense Q nå lørdag eftermiddag, når det fynske kvindehold tager imod Kolding Q i den anden pokalsemifinale. Kolding Q vandt den første kamp for en uge siden 3-2 hjemme på et mål langt inde i dommerens tillægstid.

Men på grund af de to udebanemål mod Koldings fynske landsholdsmålmand Stina Lykke kan Odense Q nøjes med at vinde 1-0 eller 2-1 i lørdagens hjemmekamp.

- Det vil være stort for alle i og omkring klubben, hvis vi kan komme i pokalfinalen, siger Steen Hansen, assisterende træner for Odense Q.

Han har optimismen i behold efter en spillemæssig fin indsats i den første kamp, hvor Odense Q to gange fik udlignet Koldings føringer.

- Vi skal udfordre og turde spille med dem, som vi også gjorde i den første kamp, siger Steen Hansen.

- Vi har scoret i alle vores træningskampe, og hvis vi scorer først i kampen lørdag, så er det os, der ligger til at gå videre, siger Steen Hansen.

Han er med andre ord ikke nervøs for, at Odense Q får scoret. Det handler om at få minimeret fejlene i den anden ende.

- Vi skal være ekstra skarpe på den sidste tredjedel af banen, siger Steen Hansen.

I forhold til sidste lørdags kamp har Odense Q atter angriber Lærke Bruun og midtbanespiller Michelle Sundahl til rådighed. Kun Malaika Din Hashmi er ude med en fodskade.

Kampen spilles på Marienlystcentrets kunstgræsbane lørdag klokken 13.00.