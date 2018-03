Tingløkkeskolens elever kender det - når de sidder stille for længe, kniber det med koncentrationen. Som en del af et nyt forskningsprojekt gav skolens 600 elever i 0. - 6.-klasse sig fredag i kast med at bevæge sig til mere energi.

Eleverne på Tingløkkeskolen kender det - trætheden kommer snigende, hvis de skal sidde stille alt for længe i løbet af en skoledag. Derfor brød skolens 600 elever i 0. til 6. klasse fredag eftermiddag ud i sprællemændshop og brasiliansk kampdans. - Jeg kan godt sidde og blive træt, hvis vi eksempelvis laver faglige ting eller lærer om kvadratrod en hel dag, fortæller Gustav Albæk Larsen fra 6.b. Netop derfor er Tingløkkeskolen med i det treårige forskningsprojekt iMoow!, som arbejder for at fremme motion og bevægelse i folkeskolen som en vej til at styrke elevernes læring og trivsel. Sådan får du mere energi i hverdagen Det er ikke kun folkeskoleelever, som kan have gavn af at bevæge sig mere i hverdagen. Her giver Johanne Kristensen fra iMoow! et par gode råd til, hvordan du kan få rørt kroppen i løbet af dagen:1. Forskning viser, at hvis du har været aktiv bare i ti minutter med moderat høj puls, så er din hjerneaktivitet markant bedre den næste times tid, før den når ned til det normale niveau igen. Tag derfor nogle "powerbreaks" i løbet af dagen, hvor du eksempelvis laver sprællemænd eller hopper på stedet.



2. Hvis der er trapper på din arbejdsplads, så løb et par ture op og ned nogle gange i løbet af dagen.



3. Arranger fællesaktiviteter - bevægelse kan skabe sammenhold.



4. Brug gerne leg og samarbejdsøvelser. Det kan samtidig give større trivsel på arbejdspladsen. Hele dagen arbejdede skolene elever i 0. til 6. klasse sammen om at udvikle aktiviteter, hvor de får bevæget kroppen, som de kan bruge i undervisningen. Det kulminerede kort efter middag i et såkaldt 'powerbreak' i skolegården - en pause fra den normale sid-stille-på-stolen-og-lyt-undervisning, hvor alle 600 elever gennem huskeleg og brasiliansk kampdans fik bevæget lemmerne og genopladet hjernen.

Bedre end en hel dag med matematik

Selvom kulden fredag eftermiddag bed i fingrene, og vinden fik snefnuggene til at hvirvle om ørerne, var det rart at komme ud at bevæge sig, mener Lauritz Haugsted Flindt fra 6.a. - Jeg synes faktisk, det er rigtig dejligt - det er helt sikkert federe end en hel dag med matematik, siger han. Hele idéen bag forskningsprojektet iMoow! er at få eleverne op af stolene, så de i løbet af skoledagen kan få ladet "batterierne" op. - Forskning dokumenterer, at bevægelse er til supergodt for børns læring og trivsel. Men der mangler viden om, hvordan motion og bevægelse bedst kan bruges i de faglige skolefag som dansk, matematik og engelsk og dermed imødekomme folkeskolereformens krav om en varieret skoledag med mindst 45 minutters daglig bevægelse - ikke kun i idrætstimerne, i frikvarterer og på ture ud af huset, men også i de tørre skolefag, siger Johanne Kristensen, der studerer sundhed og idræt på SDU og er en del af projektet iMoow! Derfor er folkene bag projektet gået sammen med indtil videre seks folkeskoler, heriblandt Tingløkkeskolen, for i samarbejde med eleverne at udvikle aktiviteter, der kan understøtte undervisningen.

Flere skoler skal være med