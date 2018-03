Allerede i december 2016 tog Danske Regioners bestyrelse initiativ til at bremse udviklingen i antallet af speciallæger på de store store sygehuse, men effekten af speciallæge-kuren udeblev i Region Syddanmark.

Sidste år voksede antallet af speciallæger i regionen med 14,93 årsværk - heraf 9,5 årsværk på regionens største sygehus, Odense Universitetshospital (OUH) i Odense og Svendborg, men det fynske sygehus stod ikke alene. Derfor skærpede Danske Regions bestyrelse i februar ønskerne til regionerne.

Speciallæge En speciallæge er en uddannet læge, der uddanner sig videre indenfor et bestemt medicinsk felt.Grunduddannelsen som læge tager seks-syv år. Herefter skal man søge optagelse inden for en af de mange specialeretninger, der findes, senest fire år efter afslutningen af den kliniske basisuddannelse.



Uddannelsen som speciallæge består af 12 måneders introduktionsansættelse og et hoveduddannelsesforløb på fire-fem år. Det tager altså omkring seks år at blive speciallæge efter endt lægeuddannelse.



Samlet set tager det altså cirka 12 år at blive speciallæge. Når man har gennemført speciallægeuddannelsen, skal man søge om såkaldt speciallægeanerkendelse.

Baggrunden for ønsket om færre speciallæger på de store sygehuse er, at dele af landet er udfordret af lægemangel, og der er behov for speciallæger til hospitalerne uden for de største byer. De største universitetshospitaler tiltrækker nemlig hovedparten af speciallægerne.

Stephanie Lose (V) er både kommende formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark og har derfor været med til at fremsætte det generelle ønske, samtidig med at hun skal stå på mål for udviklingen i sin egen region.

Hun mener ikke, det er ond vilje, at landets sygehuse - heriblandt i hendes egen region - ikke har efterkommet ønsket fra Danske Regioner.

- Vi havde i første omgang fået sat et loft for speciallæger efter det antal stillinger, sygehusene er normeret til. Det betød, at sygehusene godt kunne ansætte flere, hvis de ikke havde nået deres normering. Der var mange stillinger mellem OUH's faktiske antal speciallæger i januar 2017, og det, sygehuset var normeret til, forklarer hun.

Direktør på OUH, Michael Dall, bekræfter, at sygehuset reelt kunne have ansat mange flere speciallæger og stadig holdt sig et godt stykke under normeringen.

- Derfor mener jeg sådan set, at vi har været rimeligt tilbageholdende, siger Michael Dall, der understreger, at han har forståelse for beslutningen om at lægge loft på antallet af speciallæger på OUH.

- Vi mener ikke, at beslutningen er urimelig, fordi der selvfølgelig skal være speciallæger i hele regionen. Men det er en svær beslutning for os som universitetshospital, fordi vi også er forpligtet i forhold til nogle højt specialiserede opgaver. Det vil udfordre os. Det er klart, siger han.