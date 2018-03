Fyns Amts Avis mener: Skammelig skamfering af DR

Regeringen og Dansk Folkepartis aftale om et medieforlig er et frontalt angreb på DR, tv og radio, public service og dansk kulturliv i det hele taget.

Det er hårde ord.

Men for intet at regne mod det, der vil ramme Danmark og danskerne, når regeringen og Dansk Folkepartis ultimative krav til DR om en beskæring af budgetterne med 20 procent skal realiseres.

“ Sandsynligheden taler dog for, at der skal hugges til med sparekniven over alt i DR Byen.

Det er ganske vist endnu for tidligt at gøre det præcise omfang af skaderne op.

Men at der bliver tale om en skamfering af DR og den store medievirksomheds muligheder for at producere kvalitetsindhold er der ingen tvivl om.

Om det bliver DR's dramaproduktion, nyhederne, børneprogrammerne, sporten eller noget femte og sjette, der må lide, må tiden vise.

Eller som kulturminister Mette Bock (LA) med malplaceret, politisk poesi formulerer det i en nærmest glædesstrålende pressemeddelelse, så skal DR "ikke længere være en bred mastodont, men et smalt fyrtårn".

Et sølle forsøg på at få beslutningen om en skamfering af DR til at tage sig ud som en god nyhed.

Der er god grund til at frygte for følgerne af en beslutning, der er truffet på et usagligt grundlag.

Dansk Folkeparti har med slet skjult skadefryd været ude efter DR i årevis.

Partiet har samtidig været førende i forsøgene på at krænke det såkaldte armslængdeprincip, der skal sikre DR mod politisk indblanding i programvirksomheden.

Og har i det hele taget haft stort held med at fremstille DR som en bureaukratisk og elitær mediekolos med venstreorienterede tilbøjeligheder.

At DR de senere år har dummet sig med tåbeligheder som at sende konens hest med en korrespondent til USA, udnævne flere chefer end cheferne selv kan overskue og give den i forvejen velbetalte direktion klækkelige lønforhøjelser, kan der ikke være to meninger om.

Det er dumme sager, som rent økonomisk dog er betydningsløse i forhold til DR's fire milliarder kroner store budget. Men sager, som ikke desto mindre har haft stor betydning for den til stadighed mere udbredte opfattelse af DR som en arrogant og virkelighedsfjern storforbruger af offentlige midler.

Men at det skulle føre til en skammelig skamfering af nationens helt centrale public service-virksomhed er alligevel overraskende.

Og selv om kulturministeren forsøger at fremstille det sådan, er beslutningen om samtidig at afskaffe medielicensen ikke noget plaster på såret.

DR og TV2-regionerne skal som en del af finansloven for fremtiden være skattefinansieret.

En beslutning, som i ét hug afskaffer armslængdeprincippet, og gør DR's og TV2-regionernes programvirksomhed til en politisk vare, Folketinget kan handle med.