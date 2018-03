Med sit mål fra fløjen i sidste sekund blev Jonas Kampmann matchvinder for SUS Nyborg 2, der torsdag aften var endnu en tur i det sønderjyske, hvor Tinglev Lundtoft Syvstjernen tog imod i Tinglev Fritidscenter. Den spinkle sejr over rækkens nummer næstsidst kom i hus efter en kamp, hvor østfynboernes spil på intet tidspunkt var prangende, men dog rakte til en halvlegsføring på to mål. Efter pausen blev føringen dog hurtigt sat over styr, og kun afgørende redninger fra Paul Sternberg i slutfasen, gjorde at de to point kunne sikres i sidste sekund. Med sejren forbliver holdet i rækkens øverste halvdel, men med et restprogram, der byder på to svære hjemmekampe mod HC Odense og Tønders næstbedste mandskaber, kan den placering være på lånt tid. HC Odense møder op i Ullerslev søndag den 25. marts, og sæsonens sidste kamp spilles mod Tønder den 8. april i Nyborghallen. (JOSC)