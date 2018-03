Hvorfor skal vi have en AlsFynBro?

- Det er først og fremmest for at koble region Syddanmark sammen.Vi er alle enige om, at der er udfordringer med trafikken ved Trekantsområdet og på Fyn, og at den trafik i fremtiden vil stige, men en tredje Lillebæltsbro vil kun løsne lidt op for trafikken. En AlsFynBro vil kunne give udvikling til området.

Hvordan det?

- Infrastruktur skaber erhvervsudvikling. Virksomheder i dag tænker jo 20 år ud i fremtiden, når de skal vælge, hvor de vil placere sig. De kigger på infrastrukturen i området. Det tager mange år at etablere en bro, men vi skal også tænke langsigtet. Der er også i forvejen mange sønderjyder, som skal forbi OUH, og en bro vil kunne styrke samarbejdet mellem Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital.

Hvor skal pengene til broen komme fra?

- Alle udgifter kan ikke dækkes af brugerbetaling, så det handler også om at erkende, at der kan være brug for statslige midler.

Hvad med private?

- I Danmark er der ikke tradition for at basere infrastruktur på private midler. Det er ikke det, der skal bære projektet.

Hvad med den manglende opbakning fra Christiansborg?

- Vi er i gang med at samle opbakning på Christiansborg og få flere folk til at lytte, og denne rapport er endnu et element af det. Vi prøver at få dem til at åbne øjnene og se andre løsninger end en tredje Lillebæltsbro. Christiansborg skal se lidt bredere.

Er det et realistisk projekt?

- Det er det, ja. Hvis bare beslutningen tages inden for de næste fire-fem år, så synes jeg, at vi har været gode. Hvis den bliver taget i min borgmestertid, er jeg glad.