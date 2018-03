Hvorfor er broen en god ide?

- En fast forbindelse mellem Als og Fyn vil være en stor gevinst for Region Syddanmark på alle tænkelige måder. Den vil binde regionen sammen, skabe ny dynamik og vækst.

Men hvor skal de anslåede 18,5 milliarder til anlæg af broen komme fra?

- Broer i Danmark finansieres af brugerne efter en model, hvor staten garanterer for lånene, og det så er dem, der bruger broen, der betaler det lån tilbage. Udfordringen med en fast Fyn-Als-forbindelse er, at der ikke er brugere nok til at finansiere den. Det betyder, at der er en gæld, som skal skattefinansieres. Trafikken på en Fyn-Als-forbindelse kan kun betale for omkring en tredjedel af det, den koster.

Hvordan vil du skaffe politisk opbakning til den resterende statslige finansiering?

- Vi har i Region Syddanmark sammen med Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner i flere omgange arbejdet med at få afdækket potentialer, muligheder, trafik og økonomi ved en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Blandt andet var vi sammen med kommunerne med til at finansiere en analyse af brugerfinansieringsmulighederne for to år siden. Og den viste desværre, at det på nuværende tidspunkt ikke er realistisk at brugerfinansiere broen.

Hvordan vil du skaffe støtte fra erhvervsledere?

- Jeg har løbende haft en dialog med både politiske kolleger og erhvervsledere på Als og Fyn om projektet. Og her har jeg også gjort det klart, at vi gerne ser det her projekt, men også pointeret, at der lige nu ikke er noget bud på, hvor pengene skal komme fra.