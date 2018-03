Indsigt

- Da vi skulle finde ud af, hvordan vi skulle markedsføre Aarup, var vi i tvivl om, hvilke virkemidler vi skulle bruge for at ramme det segment, vi var ude efter: Seniorer og øvrige, der kunne komme til Aarup, men specielt børnefamilier, for det er dem, der hurtigst giver en stigning i befolkningstallet. Så det var nærliggende at prøve at få dem, der flytter til byen, til at svare på, hvorfor de egentlig er kommet hertil.

- Hvad er det I håber at blive klogere på?

- Vi vil gerne blive klogere på, hvorfor man har valgt Aarup. Er det for eksempel, fordi vi er et godt sted for pendlere med god infrastruktur med busser, tog og motorvejen tæt på? Eller er det, fordi de har familie her? Der er mange spørgsmål, vi gerne vil have afklaret.

- Hvor nyligt skal man være flyttet til Aarup for at deltage?

- For en måned siden. Hver måned får vi tal og navne fra kommunen, og så snart vi har navnene, går en tilflyttermappe ud til husstanden, så hver måned, er der nogen, der bliver opfordret til at deltage.

- Hvad kan I bruge svarene til?

- Alle de spørgsmål kan vi bruge til at tilrette og forbedre vores markedsføring fremadrettet og ramme præcist. Det er jo ikke millioner, vi har til den slags, så vi skal helst ramme målrettet. Så det håber vi på at få mulighed for, når vi har gennemgået de svar, vi har fået indtil dags dato.

- Har I allerede rettet til?

- Ja, det har vi flere gange. I vores markedsføringsplan for 2018 står alle de tiltag, vi gerne vil. Men vi kan ikke lave dem alle, da vi desværre ikke har fået alle de midler, vi har søgt ved kommunen, så vi har allerede rettet til, hvordan vi benytter Facebook, og hvad det er for ting, vi fortæller om.