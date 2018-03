Fyns Amts Avis mener: Opløftende udvikling

Ejendomsmæglerne melder om et marked, hvor aktivitetskurven er opadgående, og nu lyder meldingen fra andelsboligselskaberne i Svendborg, at der er så godt som tomt på varehylderne, og samtidig er der planlagt byggerier af 300 nye lejligheder for 182 millioner kroner de kommende år.

For Sydfyn er det sød musik. Det understreger, at Svendborg og omegn er attraktivt at bosætte sig i, og det har de seneste års stigninger i befolkningstallet ligeledes dokumenteret.

Antallet af sydfynboer øges, og det er i sig selv opløftende, og når der skal bygges for et trecifret millionbeløb, betyder det også, at økonomien får et løft.

Det er nærmest naturgivet, at det ikke er samtlige 182 millioner kroner, der lander i lommerne på lokale håndværkere, men der er dog gode muligheder for, at nogle af opgaverne rammer de sydfynske ordrebøger, og det vil jo alt andet lige bidrage til at give virksomhederne et økonomisk skub fremad.

Efterspørgslen på lejeboliger har også en bagside, når hylderne er ved at være tomme. Det er aldrig optimalt, hvis der er helt udsolgt, for hvad kan man så tilbyde interesserede andet end en plads på en venteliste, og risikerer området ikke at gå glip af mulige tilflyttere, hvis det kniber med at finde en bolig?

Derfor er det godt, at byggeplanerne er i gang med at blive realiseret.

Bag ventelisterne og de fyldte andelsboliger gemmer sig også det faktum, at der de seneste år også er blevet sløjfet en del lejligheder i såvel Hømarken som flere af de andre boligparker.

Det er sket i forbindelse med de massive investeringer, der er blevet foretaget. Først var det i Hømarken, der blev lagt op omkring en halv milliard kroner og siden fulgte et nogenlunde tilsvarende renoveringsbeløb i Jægermarken og Toftemarken. Det betød, ud over at lejlighederne fik et markant løft, også, at en del af de mindre lejligheder blev lagt sammen til større lejligheder, og dermed faldt antallet af små lejligheder markant, og netop den type lejligheder er nu en mangelvare.

Nu bliver der gjort noget ved det i de nye projekter, hvor støtten fra staten er afhængig af lejlighedernes størrelse - der gives forholdsvis mest støtte til etableringen af små lejligheder.

På den måde øges mangfoldigheden i boligtilbuddet, hvilket ligeledes gør svendborgområdet til et mere attraktivt sted at flytte til.

Der er altså grund til at glæde sig over udviklingen på Sydfyn - også selv om kommunekassen er slunken, og der lurer besparelser i horisonten. Heldigvis afskrækker det ikke alle fra at flytte til området, der naturligvis også byder på mange andre ting end kommunal økonomisk smalhals.