Bæredygtighed og indre ro er udgangspunktet for Ikeas kommende kollektion Hjärtelig, der viser, at yoga er blevet mainstream.

En pause i Ikea plejede at være ensbetydende med kødboller eller prøve-sidning af en ny sofa. Men fra midten af april sætter det store svenske varehus pausen på kollektionen og gør yoga mainstream, når møbelhusene begynder at sælge yogamåtter, pudebetræk, sengetøj og møbler under brand-navnet Hjärtelig.

Det er naturlige materialer, mentalt velvære og indre ro, der har været udgangspunktet for designerne bag: Andreas Fredriksson og Maja Ganszyniec.

- Hjärtelig er skabt for at stimulere dine sanser og give dig et pusterum, hvor fokus ikke er på vores digitale, hurtige samfund, men derimod er rettet mod dig selv. Det mentale velvære er en kæmpe del af det fysiske velvære, og i det moderne samfund kan det være svært at finde den ro, det kræver for at komme i balance med sig selv. Om du vil dyrke yoga, plante krydderurter eller ganske enkelt bare har brug for at slappe af i smukke, naturlige materialer er op til dig selv, men med Hjärtelig har vi forsøgt at samle det hele, siger Maja Ganszyniec i en pressemeddelelse.

Designerne har forsøgt at skabe en kollektion af møbler og tilbehør, der kan bruges i både store og små hjem, til at lave et lille helle eller en oase, hvor man kan rulle yogamåtten ud og finde ro. De naturlige og luftige materialer giver en let, forfriskende stemning og så passer de ind i Ikeas fokus på flere bæredygtige materialer og processer - derfor er kollektionen lavet af hør, kork, rotting, massivt fyrretræ og bomuld.