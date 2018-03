Ideen om at sælge den gamle præstegård i Flødstrup og bygge en ny i Ullerslev er skrinlagt. Et enigt menighedsråd i Ullerslev/Flødstrup vil renovere præstegården i Flødstrup eller rive den ned og bygge en ny.

Flødstrup/Ullerslev: Der skal fortsat være en præstegård ved kirken i Flødstrup, som der har været i flere hundrede år. Det har et enigt menighedsråd i Ullerslev-Flødstrup besluttet, efter rådet i lang tid har diskuteret, om man skulle sælge ejendommen i Flødstrup og finde en passende bolig til præsten i Ullerslev - den store by i området. Menighedsrådet udsendte efter et uofficielt møde torsdag aften en pressemeddelelse, hvor det slås fast, at man nu hurtigt skal i gang med at undersøge priserne på enten at sætte stuehuset ved den gamle præstegård i Flødstrup i stand eller eventuelt rive huset ned og bygge et nyt: "Et enigt menighedsråd har på et møde 15. marts valgt at arbejde videre med to mulige løsningsmodeller, renovere det eksisterende eller fjerne stuehuset og bygge et nyt stuehus. Der er umiddelbart nogle økonomiske gevinster på eks. vedligehold og opvarmning ved opførelse af nyt stuehus. Menighedsrådet vil nu sætte gang i at få konkrete priser på løsningsforslagene samt mulige fremtidige udgifter, for at kunne vurdere hvilken løsning der skal vælges.", hedder det i pressemeddelelsen.

Hurtig beslutning

Beslutningen om at satse på Flødstrup kommer overraskende hurtigt, efter formanden for menighedsrådet, Niels Uffe Jørgensen, for nylig sagde i avisen, at beslutningen først ville blive truffet ved et ordinært møde i menighedsrådet i april: - Vi holdt et uofficielt møde, hvor vi havde inviteret en konsulent fra foreningen Danske Menighedsråd. Der var ikke lagt op til, at der skulle tages nogen beslutning om præstegården, men det endte altså med, at vi i enighed meldte ud, at vi arbejder videre med Flødstrup-løsningen, siger Niels Uffe Jørgensen. - Jeg er rigtig glad for, at sagen er endt på denne måde. Der er ingen sure miner, og jeg er sikker på, at vi nu kan arbejde videre uden splittelse. Jeg er også glad for at vi kunne træffe denne beslutning uden en egentlig afstemning, tilføjer han. Den formelle beslutning træffes på et møde i april.

Følelser