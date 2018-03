- Det vil uden tvivl koste stillinger, hvis Danmarks Radio skal spare 773 millioner kroner over de næste fem år, men jeg kan overhovedet ikke sige noget om hvor mange, udtaler DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Regeringen og Dansk Folkeparti er fredag blevet enige om den økonomiske ramme for et kommende medieforlig, herunder besparelser for 20 procent af DR's budget.