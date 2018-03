18,5 milliarder kroner. Det er, hvad en bro mellem Als og Fyn vil koste, skønner Cowi i en ny rapport, som arbejdsgruppen for broen har bestilt. Når det gælder en sådan broforbindelse, er det ikke et stort beløb, siger trafikforsker ved DTU, Jeppe Rich.

- Det ville blive en forholdsvis billig bro, fordi bundforholdene er gode. Så på den måde vil den være relativt effektiv, siger han.

Jeppe Rich ser to scenarier for, hvordan broen vil kunne betales: Enten tager staten sig af det fulde beløb, eller også kan et offentligt-privat partnerskab skabe forbindelsen. Om den sidste mulighed, siger forskeren:

- Hvis en pensionskasse kan se en god businesscase, så kan man sagtens sig forestille, at de vil bygge sådan noget. Det er en langsigtet investering, og oftest er den rimeligt sikker.

Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand i Danfoss-koncernen, er styregruppeformand i komitéen, der arbejder for at få projektet gjort til virkelighed. Men støtten bliver ikke økonomisk.

- Vi er ikke med til at finansiere den. Det er en offentlig sag og ikke en sag for os, siger Jørgen Mads Clausen.

Fra transportminister Ole Birk Olesen (LA) har ideen om en bro ikke tidligere mødt stor tilslutning.

Avisen har nu forholdt ham Cowi-rapportens konklusioner, og han svarer i en mail, at ministeriet før har anslået trafikgrundlaget til at være for småt, og de miljømæssige konsekvenser ved en Als-Fyn-bro til at være for store. Han slutter:

- Nu foreligger der en ny rapport, og den vil jeg vil bede Vejdirektoratet om at se på.