Arbejdsgruppen for en Als-Fyn-bro har fået lavet en undersøgelse, som bakker op om gruppens vision. Broen er rentabel, og kan få trafikken til at glide bedre, viser tallene. Det glæder Faaborg-Midtfyns borgmester, Hans Stavnsager (S), som erkender, at en bro har lange udsigter.

- Det viser, at det ikke bare er luftkasteller, de ideer og fornemmelser, vi har haft. Personligt tror jeg på, at broen den kommer på et tidspunkt. Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtffyn

Det er konklusionen i en rapport, som styregruppen bag broinitiativet, AlsFyn Sekretariatet, har fået rådgivningsfirmaet Cowi til at lave. Undersøgelsen har set nærmere på to mulige, nye forbindelser mellem Fyn og Jylland. Foruden Als-Fyn-broen er det en parallelforbindelse mellem Middelfart og Fredericia - men rapporten viser, at kun Als-Fyn-broen vil kunne betale sig af de to forslag.

Godt og skidt ved Als-Fyn-bro Cowi har på bestilling fra AlsFyn Sekretariatet udarbejdet en rapport over, hvad en bro mellem Als og Fyn vil betyde for samfundet.



Her er fordelene



- Broen vil give et overskud på mellem 5 og 16 milliarder kroner i løbet af omkring 50 år.



- Forbindelsen vil spare bilister fra Odense til Sønderborg cirka 75 kilometer og 50 minutter i bil.



- Løsningen vil kunne aflaste motorveje både på Vestfyn og i Sønderjylland.



Og ulemperne



- Broen ventes at koste 18,5 milliarder nutidskroner. Det er inklusive 5 milliarder til motorveje på Als og syd for Odense.



- Udgifter til løbende vedligehold og drift af et eventuelt betalingsanlæg spæder til i omkostningerne.



- En fast forbindelse vil føre til støj og forurening i nærområderne.

Men Faaborg-Midtfyn-borgmesteren ved godt, at forbindelsen er dyr. Og at de vurderede omkostninger for broen på 18,5 milliarder kroner efter al sandsynlighed vil kræve statslig støtte.

Hidtil har der ikke blæst varme vinde fra Christiansborg. Det skal helst ændre sig, mener borgmesteren:

- Der er ikke nogen tvivl om, at der er brug for Folketinget til noget af finansieringen. En anden stor del skal dog komme fra private investorer, håber vi, siger Hans Stavnsager.