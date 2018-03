Jane Jegind (V): - Jeg hælder til, at det skal letbanen have lov til i den her afgrænsede periode. Det er en afvejning af omfanget af gener for alle parter. Men det er også vores allesammens penge, vi har med at gøre. Jeg kan dog godt undre mig over, at det er letbanen, der sparer en god sum penge, mens den afledte udgift skal dækkes af Odense Kommune og Fynbus. Jeg kunne godt have set det rimelige i, at de (letbanen, red.) betaler omkostningen ved opnå besparelsen. Men det kan man åbenbart bare ikke lige gøre. Det virker lidt ulogisk.